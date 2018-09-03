Гендиректор украинского клуба раскритиковал судейство в Лиге Европы

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Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов критически высказался о судействе в ответном матче отборочного раунда плей-офф Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг».
Гендиректор украинского клуба раскритиковал судейство в Лиге Европы
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«Никому мы на фиг не нужны в Европе. Вы видели этот арбитраж? За одни и те же нарушения, которые были, я не спорю — и пенальти был, и всё было. Но почему не было такой же реакции на нарушения «Лейпцига»?» — приводит слова Рафаилова Tribuna.

Первый матч «Заря» и «Лейпциг» сыграли вничью 0:0. В ответной встрече, прошедшей в Лейпциге, немецкий клуб смог пробиться в групповой этап Лиги Европы благодаря голу с пенальти на последней минуте основного времени (3:2). Ответную игру команд обслуживала бригада арбитров во главе с голландцем Данни Маккели.

Ранее член судейского комитета РФС Андрей Бутенко выразил мнение, что РПЛ необходимо взять пример с Английской премьер-лиги, где запрещено обсуждение работы арбитров.

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