Каменский победил на ЧМ по стрельбе из пневматической винтовки и завоевал лицензию на ОИ-2020 для сборной России

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Россиянин Сергей Каменский занял первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира в Южной Корее.
Каменский победил на ЧМ по стрельбе из пневматической винтовки и завоевал лицензию на ОИ-2020 для сборной России
  • РИА Новости

В финале Каменский набрал 248,4 балла. Второе и третье места заняли хорватские стрелки Петар Горша (247,5) и Миран Маричич (227,3) соответственно.

Эта победа серебряного призёра Игр-2016 принесла сборной России путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов выиграли золото ЧМ в командной стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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