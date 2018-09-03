Каменский победил на ЧМ по стрельбе из пневматической винтовки и завоевал лицензию на ОИ-2020 для сборной России

Россиянин Сергей Каменский занял первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира в Южной Корее.

РИА Новости

В финале Каменский набрал 248,4 балла. Второе и третье места заняли хорватские стрелки Петар Горша (247,5) и Миран Маричич (227,3) соответственно. Эта победа серебряного призёра Игр-2016 принесла сборной России путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио. Ранее сообщалось, что Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов выиграли золото ЧМ в командной стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.