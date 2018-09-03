Гол и две результативные передачи Руни помогли «Ди-Си Юнайтед» победить «Атланту» в матче MLS
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Матч, прошедший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
В составе «Ди-Си» дубль оформил Лусиано Акоста, ещё один гол в активе англичанина Уэйна Руни, ставшего автором двух результативных передач на аргентинского хавбека.
«Атланта» ответила голом Джеффа Ларентовича.
Следующим соперником «Ди-Си» станет «Миннесота Юнайтед», а «Атланта» сыграет с «Колорадо Рэпидз».
Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович избежал дисквалификации за пощёчину сопернику.