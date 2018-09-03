Гол и две результативные передачи Руни помогли «Ди-Си Юнайтед» победить «Атланту» в матче MLS

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Вашингтонский «Ди-Си Юнайтед» одержал победу над «Атлантой Юнайтед» в матче регулярного чемпионата американской Главной лиги футбола (MLS).
Гол и две результативные передачи Руни помогли «Ди-Си Юнайтед» победить «Атланту» в матче MLS

Матч, прошедший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Ди-Си» дубль оформил Лусиано Акоста, ещё один гол в активе англичанина Уэйна Руни, ставшего автором двух результативных передач на аргентинского хавбека.

«Атланта» ответила голом Джеффа Ларентовича.

Следующим соперником «Ди-Си» станет «Миннесота Юнайтед», а «Атланта» сыграет с «Колорадо Рэпидз».

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович избежал дисквалификации за пощёчину сопернику.

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