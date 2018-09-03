Бывший футболист «Манчестер Сити» Туре подписал контракт с греческим клубом
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Об этом сообщает пресс-служба клуба из Пирей. Подробности соглашения с 35-летним хавбеком не уточняются.
Туре уже выступал за «Олимпиаокос» в сезоне-2005/06 и сыграл в 29 матчах, забил три мяча и отдал один голевой пас.
По окончании сезона-2017/18 он покинул английский «Манчестер Сити», в котором провёл восемь лет, в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что Туре перейдёт в клуб из Лондона.