Бывший футболист «Манчестер Сити» Туре подписал контракт с греческим клубом

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре подписал контракт с греческим «Олимпиакосом».

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Пирей. Подробности соглашения с 35-летним хавбеком не уточняются.

Туре уже выступал за «Олимпиаокос» в сезоне-2005/06 и сыграл в 29 матчах, забил три мяча и отдал один голевой пас.

По окончании сезона-2017/18 он покинул английский «Манчестер Сити», в котором провёл восемь лет, в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Туре перейдёт в клуб из Лондона.