Кадыров прокомментировал отставку Ледяхова с должности главного тренера «Ахмата»

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Глава Чечни и почётный президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Рамзан Кадыров прокомментировал отставку Игоря Ледяхова с должности главного тренера команды.
Кадыров прокомментировал отставку Ледяхова с должности главного тренера «Ахмата»
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Матч шестого тура РПЛ с «Уфой» стал последним для Ледяхова в должности главного тренера нашей команды. Он по своей инициативе подал в отставку, она была принята руководством клуба», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам почётного президента «Ахмата», в настоящее время клуб рассматривает несколько кандидатур на вакантную должность.

«Думаю, что этот вопрос будет решён без особой задержки», — добавил Кадыров.

Ранее сообщалось, что Ледяхов подал в отставку с должности главного тренера «Ахмата» после победы над «Уфой» в матче шестого тура РПЛ.

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