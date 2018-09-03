Кадыров прокомментировал отставку Ледяхова с должности главного тренера «Ахмата»
- © Саид Царнаев
- РИА Новости
«Матч шестого тура РПЛ с «Уфой» стал последним для Ледяхова в должности главного тренера нашей команды. Он по своей инициативе подал в отставку, она была принята руководством клуба», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По словам почётного президента «Ахмата», в настоящее время клуб рассматривает несколько кандидатур на вакантную должность.
«Думаю, что этот вопрос будет решён без особой задержки», — добавил Кадыров.
Ранее сообщалось, что Ледяхов подал в отставку с должности главного тренера «Ахмата» после победы над «Уфой» в матче шестого тура РПЛ.