Игрок «Ахмата» — об отставке Ледяхова: не ожидали такого поворота событий, но жизнь продолжается

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Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал решение главного тренера команды Игоря Ледяхова подать в отставку с занимаемой должности после победы над «Уфой» в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игрок «Ахмата» — об отставке Ледяхова: не ожидали такого поворота событий, но жизнь продолжается
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Не ожидали такого поворота событий, но, как тренер сказал, жизнь продолжается, это футбол. Мы такие же наёмные люди», — цитирует футболиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

По словам Семёнова, перед матчем с «Уфой» у «Ахмата» был неудачный отрезок в чемпионате РПЛ, но этой победой команде удалось реабилитироваться перед болельщиками.

«Хорошо, что заработали эти три важных очка. Может быть, немного будет проще в будущем в психологическом плане», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Ледяхов подал в отставку с должности главного тренера «Ахмата» после победы над «Уфой» в чемпионате РПЛ.

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