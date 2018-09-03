Игрок «Ахмата» — об отставке Ледяхова: не ожидали такого поворота событий, но жизнь продолжается
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- РИА Новости
«Не ожидали такого поворота событий, но, как тренер сказал, жизнь продолжается, это футбол. Мы такие же наёмные люди», — цитирует футболиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».
По словам Семёнова, перед матчем с «Уфой» у «Ахмата» был неудачный отрезок в чемпионате РПЛ, но этой победой команде удалось реабилитироваться перед болельщиками.
«Хорошо, что заработали эти три важных очка. Может быть, немного будет проще в будущем в психологическом плане», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Ледяхов подал в отставку с должности главного тренера «Ахмата» после победы над «Уфой» в чемпионате РПЛ.