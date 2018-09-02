Двукратный обладатель Кубка Гагарина Крис Ли завершил профессиональную карьеру

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Канадский защитник Крис Ли, известный по выступлениям за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург», завершил профессиональную карьеру в возрасте 37 лет.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Крис Ли завершил профессиональную карьеру
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальная страница «сталеваров» в социальной сети Twitter.

Ли выступал за коллектив из Магнитогорска с 2013 по 2018 год, приняв участие в 335 матчах КХЛ, в которых защитник отметился 54 заброшенными шайбами и 191 результативной передачей. В составе «Металлурга» канадец дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Кроме того, Крис является призёром Олимпийских игр и чемпионата мира в составе сборной Канады.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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