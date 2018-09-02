Гассиев боксировал в финале WBSS с Усиком с серьёзной травмой руки

Российский боксёр Мурат Гассиев вышел на финальный поединок первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика с серьёзной травмой руки.

«Если бы знали, какой уровень травмы был у Мурата, то бой, конечно бы, перенесли. Не знали, что связки порваны, что сухожилие разорвано. С такой рукой боксировать было бессмысленно, левой руки не было совсем», — приводит ТАСС слова тренера Гассиева Виталия Сланова.

Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе по четырём версиям. Для россиянина это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее стало известно, что Гассиев больше не выйдет на ринг в 2018 году.