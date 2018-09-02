Российский пилот Маркелов занял второе место во второй гонке на этапе «Формулы-2» Гран-при Италии

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Российский пилот Артём Маркелов, выступающий за Russian Time, занял второе место во второй гонке десятого этапа «Формулы-2» Гран-при Италии.
Российский пилот Маркелов занял второе место во второй гонке на этапе «Формулы-2» Гран-при Италии
  • © Xavier Bonilla
  • globallookpress.com

Лидировал партнёр Маркелова по команде Тадасукэ Макино из Японии. Тройку лучших замкнул бразилец Сержио Сетте Камара из команды Carlin.

В первой гонке Гран-при Италии Маркелов также расположился на второй позиции.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Артём Маркелов примет участие в первой тренировочной сессии этапа Гран-при «Формулы-1» в России за команду «Рено».

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