Российский пилот Маркелов занял второе место во второй гонке на этапе «Формулы-2» Гран-при Италии

Российский пилот Артём Маркелов, выступающий за Russian Time, занял второе место во второй гонке десятого этапа «Формулы-2» Гран-при Италии.

Лидировал партнёр Маркелова по команде Тадасукэ Макино из Японии. Тройку лучших замкнул бразилец Сержио Сетте Камара из команды Carlin.

В первой гонке Гран-при Италии Маркелов также расположился на второй позиции.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Артём Маркелов примет участие в первой тренировочной сессии этапа Гран-при «Формулы-1» в России за команду «Рено».