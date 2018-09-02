Экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело: если бы не футбол, стал бы убийцей

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Футболист «Палмейраса» Фелипе Мело, известный по выступлениям за сборную Бразилии, миланский «Интер» и туринский «Ювентус», рассказал о тяжёлом детстве.
Экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело: если бы не футбол, стал бы убийцей
  • © Cesar Greco
  • globallookpress.com

«Если бы не футбол, я стал бы убийцей. Я жил в одной из самых опасных фавел в Бразилии, где были наркотики и оружие, но я оставил эту жизнь, чтобы бороться за мечту», — цитирует Мело «Чемпионат» со ссылкой на La Tercera.

Он сказал, что встреча с будущей женой перевернула его сознание. Футболист признался, что вёл разгульный образ жизни во времена выступления за «Гремио».

Ранее бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин был приговорён к четырём годам тюремного заключения.

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