Португальский тренер донецкого «Шахтёра» дал комментарий на русском языке

Короткая ссылка
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека по-русски прокомментировал итоги матча своей команды с «Мариуполем» в чемпионате Украины по футболу.
Португальский тренер донецкого «Шахтёра» дал комментарий на русском языке
  • © Insidefoto/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Это важная победа. Мне понравился первый тайм, было много моментов. Мы играли быстро», — сказал португальский специалист.

Остальные комментарии об игре Фонсека давал на родном языке.

Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Шахтёра», лидирующего в турнирной таблице чемпионата Украины.

Ранее в УЕФА заявили, что продолжат разводить российские и украинские команды, но следят за отношениями между странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить