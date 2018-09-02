Португальский тренер донецкого «Шахтёра» дал комментарий на русском языке
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«Это важная победа. Мне понравился первый тайм, было много моментов. Мы играли быстро», — сказал португальский специалист.
🗣 Паулу Фонсека – о матче #ШахтерМариуполь. 👏 pic.twitter.com/DLq905wUov— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 1 сентября 2018 г.
Остальные комментарии об игре Фонсека давал на родном языке.
Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Шахтёра», лидирующего в турнирной таблице чемпионата Украины.
Ранее в УЕФА заявили, что продолжат разводить российские и украинские команды, но следят за отношениями между странами.