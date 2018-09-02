Четвёртая ракетка мира Зверев уступил Кольшрайберу в матче третьего круга US Open

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев прекратил выступления на турнире Большого шлема в одиночном разряде.

В матче третьего круга Зверев, посеянный на турнире под четвёртым номером, проиграл соотечественнику Филиппу Кольшрайберу в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 1:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 12 минут.

В следующем раунде Кольшрайбер сыграет с японцем Кеем Нисикори, который одержал верх над аргентинцем Диего Шварцманном — 6:4, 6:4, 5:7, 6:1.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвёртый раунд Открытого чемпионата США.