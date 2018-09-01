Дубль Бензема помог «Реалу» переиграть «Леганес» в матче чемпионата Испании по футболу

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Мадридский «Реал» дома переиграл «Леганес» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Реала» голы забили Гарет Бэйл (17-я минута), Карим Бензема (48-я и 61-я) и Серхио Рамос (66-я, с пенальти).

У «Леганеса» отличился Гидо Каррильо (24-я, с пенальти).

«Реал» одержал третью победу в трёх матчах чемпионата Испании и занимает первое место. «Леганес» с одним набранным баллом расположился на 15-й строчке.

Ранее мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Сельте» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

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