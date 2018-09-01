Российские боксёры вернулись в Москву с победного чемпионата мира среди юниоров

Юниорская сборная России по боксу вернулась в Москву после чемпионата мира, прошедшего в столице Венгрии — Будапеште.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, самолёт со спортсменами, который приземлился в аэропорту Шереметьево, встречали близкие, друзья и болельщики под исполнение песен казачьего хора.

«Наши ребята показали, что такое величие нашего вида спорта. Мы доказали, что в нашей стране лучшие боксёры, и это только начало. Впереди у нас большая работа, мы будем стараться каждый чемпионат бить рекорды по количеству медалей», — заявил глава федерации Умар Кремлёв.

Ранее стало известно, что сборная России по боксу впервые в истории выиграла общекомандный зачёт юниорского чемпионата мира.