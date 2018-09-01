Российские боксёры вернулись в Москву с победного чемпионата мира среди юниоров

Короткая ссылка
Юниорская сборная России по боксу вернулась в Москву после чемпионата мира, прошедшего в столице Венгрии — Будапеште.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, самолёт со спортсменами, который приземлился в аэропорту Шереметьево, встречали близкие, друзья и болельщики под исполнение песен казачьего хора.

«Наши ребята показали, что такое величие нашего вида спорта. Мы доказали, что в нашей стране лучшие боксёры, и это только начало. Впереди у нас большая работа, мы будем стараться каждый чемпионат бить рекорды по количеству медалей», — заявил глава федерации Умар Кремлёв.

Ранее стало известно, что сборная России по боксу впервые в истории выиграла общекомандный зачёт юниорского чемпионата мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить