Сироткин заявил, что недоволен своим выступлением в квалификации Гран-при Италии

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации 14-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Италии.

«Лично для меня это не была наилучшая сессия. Наша скорость вчера была немного более многообещающей, чем сегодня. Думаю, я слегка потерял в базовой скорости. В некоторых местах я очевидно терял время, баланс в поворотах становился другим. Это была сложная сессия, я не очень доволен», — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Сироткин завершил борьбу в квалификации на 12-м месте по итогам второго сегмента сессии, показав результат 1 минута 21,732 секунды. Для попадания в топ-10 и выхода в третью часть квалификации россиянину не хватило 0,238 секунды.

Ранее сообщалось, что сын Михаэля Шумахера вручил приз Кими Райкконену за победу в квалификации Гран-при Италии.