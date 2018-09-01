Чеферин подтвердил, что УЕФА планирует создать новый клубный турнир

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал информацию СМИ о намерении организации создать новый еврокубковый турнир.
Чеферин подтвердил, что УЕФА планирует создать новый клубный турнир
  • Reuters

«Большие клубы хотели бы играть только между собой, а маленькие мечтают побороться с ними. Турнира только среди топ-клубов никогда не будет — было бы скучно и не было бы лучшего футбола. Новый турнир будет третьим по рангу, после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Решение о его создании может быть принято в конце 2018 года, чтобы получилось его запустить уже в сезоне-2021/22», — приводит слова Чеферина La Gazzetta dello Sport.

По информации СМИ, планируется сократить число участников Лиги Европы с 48 до 32, а новый турнир, призванный расширить участие в еврокубках клубов из Скандинавии и Восточной Европы, будет называться Кубок Европы, в нём будут участвовать 32 команды.

Ранее Чеферин рассказал, когда УЕФА определится с внедрением системы VAR.

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