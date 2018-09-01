Экс-футболист Панов рассказал, кто заменит Промеса в «Спартаке»

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Бывший футболист сборной России Александр Панов рассказал, кто может достойно заменить голландца Квинси Промеса в составе московского «Спартака».
Экс-футболист Панов рассказал, кто заменит Промеса в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Либо Ханни, либо Педро Роша себя проявят. При «живом» Промесе им было тяжело это сделать, а сейчас появится реальная возможность», — приводит слова Панова «Спорт-Экспресс».

При этом он выразил мнение, что у голландского полузащитника есть все шансы проявить себя в «Севилье», отметив, что Промес является «нестандартным исполнителем со скоростью и дриблингом».

В пятницу, 31 августа, голландский полузащитник Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью». По информации СМИ, сумма трансфера составила €21 млн, а контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что Промес провёл первую тренировку в составе «Севильи».

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