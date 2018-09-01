Болельщики «Ромы» провели акцию протеста против трансферной политики клуба
- Reuters
Об этом сообщает Football Italia.
Болельщики римлян прибыли на базу клуба после поражения от «Милана» в матче третьего тура итальянской Серии А. На базе фанаты продемонстрировали баннер в протест трансферов клуба в летнее межсезонье.
«Так много сделано для скудетто, так много сделано для Лиги чемпионов. Ваши трофеи — это просто прибыль и продажи», — гласит надпись.
В это трансферное окно «Рома» продала бразильского голкипера Алисона Беккера в английский «Ливерпуль», бельгийского полузащитника Раджу Наингголана — в миланский «Интер» и голландского хавбека Кевина Стротмана — во французский «Марсель».
Ранее «Милан» вырвал победу в матче третьего тура Серии А с «Ромой».