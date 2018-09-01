Болельщики «Ромы» провели акцию протеста против трансферной политики клуба

Фанаты итальянского футбольного клуба «Рома» провели акцию протеста против трансферной политики римского коллектива.

Об этом сообщает Football Italia.

Болельщики римлян прибыли на базу клуба после поражения от «Милана» в матче третьего тура итальянской Серии А. На базе фанаты продемонстрировали баннер в протест трансферов клуба в летнее межсезонье.

«Так много сделано для скудетто, так много сделано для Лиги чемпионов. Ваши трофеи — это просто прибыль и продажи», — гласит надпись.

В это трансферное окно «Рома» продала бразильского голкипера Алисона Беккера в английский «Ливерпуль», бельгийского полузащитника Раджу Наингголана — в миланский «Интер» и голландского хавбека Кевина Стротмана — во французский «Марсель».

Ранее «Милан» вырвал победу в матче третьего тура Серии А с «Ромой».