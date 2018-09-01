РФПЛ: надеемся, что на матче «Зенит» — «Спартак» не будет проблем с безопасностью

Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин поделился ожиданиями от матча шестого тура чемпионата страны между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«РФПЛ готовится к матчу «Зенит» — «Спартак», у нас есть план на такие игры повышенной степени опасности. Сил правопорядка будет в достаточном количестве, точная цифра будет известна на предматчевом совещании», — цитирует Мейтина РИА Новости.

При этом он отметил, что санкт-петербургский клуб имеет опыт приёма матчей высокого класса, а также выразил надежду, что на поединке шестого тура РПЛ не возникнет проблем с безопасностью.

Матч шестого тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 сентября на арене «Санкт-Петербург». Начало — в 19:00.

Ранее сообщалось, что «Зенит» увеличил вместимость домашнего стадиона в преддверии матча со «Спартаком».