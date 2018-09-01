«Зенит» увеличил вместимость домашнего стадиона к матчу со «Спартаком»

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«Зенит» увеличил вместимость стадиона «Санкт-Петербург» в преддверии матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
«Зенит» увеличил вместимость домашнего стадиона к матчу со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Зенит» ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене: к предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тыс. мест», — заявил пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко РИА Новости.

Он также сообщил, что болельщикам «Спартака» была выделена полная гостевая квота в размере 6 тыс. мест. На данный момент в гостевом секторе осталось 350 непроданных билетов.

При этом отмечается, что минимальная стоимость билета на матч между «Зенитом» и «Спартаком» составляет 1,3 тыс. рублей.

Матч шестого тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 сентября на арене «Санкт-Петербург». Начало — в 19:00.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал единственным клубом РПЛ, который не сделал ни одного приобретения этим летом.

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