«Зенит» увеличил вместимость домашнего стадиона к матчу со «Спартаком»
- РИА Новости
«Зенит» ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене: к предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тыс. мест», — заявил пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко РИА Новости.
Он также сообщил, что болельщикам «Спартака» была выделена полная гостевая квота в размере 6 тыс. мест. На данный момент в гостевом секторе осталось 350 непроданных билетов.
При этом отмечается, что минимальная стоимость билета на матч между «Зенитом» и «Спартаком» составляет 1,3 тыс. рублей.
Матч шестого тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 сентября на арене «Санкт-Петербург». Начало — в 19:00.
Ранее сообщалось, что «Зенит» стал единственным клубом РПЛ, который не сделал ни одного приобретения этим летом.