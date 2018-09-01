«Зенит» стал единственным клубом РПЛ, который не приобрёл игроков этим летом
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В стан сине-бело-голубых приходили только футболисты, которые вернулись из аренды: Артём Дзюба, Роберт Мак, Луиш Нету, Евгений Чернов, Эрнани, Олег Шатов и Кристиан Нобоа.
При этом клуб с берегов Невы также никого не продал. Доменико Кришито и Артур Юсупов покинули коллектив в качестве свободных агентов, а Иван Новосельцев, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов были арендованы.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет приобрести футболиста «Нанта».