«Зенит» стал единственным клубом РПЛ, который не приобрёл игроков этим летом

Санкт-петербургский «Зенит» стал единственным футбольным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), который не сделал ни одного приобретения этим летом.

В стан сине-бело-голубых приходили только футболисты, которые вернулись из аренды: Артём Дзюба, Роберт Мак, Луиш Нету, Евгений Чернов, Эрнани, Олег Шатов и Кристиан Нобоа.

При этом клуб с берегов Невы также никого не продал. Доменико Кришито и Артур Юсупов покинули коллектив в качестве свободных агентов, а Иван Новосельцев, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов были арендованы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет приобрести футболиста «Нанта».