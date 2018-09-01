Моуринью о матче с «Ювентусом» в ЛЧ: Роналду приедет на «Олд Траффорд», чтобы забить и выиграть

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от противостояния с туринским «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Думаю, Криштиану Роналду нравится приезжать на «Олд Траффорд». Когда он играл за «Реал», ему было приятно сюда приезжать. Но он также хотел забивать и побеждать. Сейчас он выступает за «Ювентус», где тоже хочет выиграть Лигу чемпионов. Я знаю, что он приедет на «Олд Траффорд», чтобы забить и выиграть. Но ему тут нравится, болельщики его встретят тепло», — приводит слова Моуринью пресс-служба клуба.

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год и в сезоне-2007/08 выиграл с клубом Лигу чемпионов.

Первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится на «Олд Траффорд» 23 октября, вторая игра пройдёт в Турине 11 ноября.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит ближайшие матчи сборной Португалии ради «Ювентуса».