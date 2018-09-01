Моуринью о матче с «Ювентусом» в ЛЧ: Роналду приедет на «Олд Траффорд», чтобы забить и выиграть

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от противостояния с туринским «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Моуринью о матче с «Ювентусом» в ЛЧ: Роналду приедет на «Олд Траффорд», чтобы забить и выиграть
  • Reuters

«Думаю, Криштиану Роналду нравится приезжать на «Олд Траффорд». Когда он играл за «Реал», ему было приятно сюда приезжать. Но он также хотел забивать и побеждать. Сейчас он выступает за «Ювентус», где тоже хочет выиграть Лигу чемпионов. Я знаю, что он приедет на «Олд Траффорд», чтобы забить и выиграть. Но ему тут нравится, болельщики его встретят тепло», — приводит слова Моуринью пресс-служба клуба.

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год и в сезоне-2007/08 выиграл с клубом Лигу чемпионов. 

Первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится на «Олд Траффорд» 23 октября, вторая игра пройдёт в Турине 11 ноября.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит ближайшие матчи сборной Португалии ради «Ювентуса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить