Индонезия поборется за проведение Олимпиады-2032
- РИА Новости
«Опыт подготовки и проведения Азиатских игр этого года дал нам понимание, что Индонезия готова принять и Олимпиаду. Мы получили самые высокие оценки руководителей мирового спорта за уровень организации Азиатских игр», — цитирует Видодо Inside the Games.
При этом Бах считает, что Индонезия имеет высокие шансы на проведение соревнований.
В этом году Индонезия примет Азиатские игры, которые пройдут в период с 18 августа по 2 сентября.
Ранее Южная Корея предложила КНДР создать объединённые команды на Олимпиаде-2020 в Токио.