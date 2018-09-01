Бывший чемпион UFC Джонс назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом MMA
- РИА Новости
«Я считаю, что Фёдор — величайший боец и выдающийся спортсмен. У российских болельщиков есть все основания полагать, что именно он является лучшим бойцом в истории. Болельщики в США должны быть согласны с этим мнением», — цитирует спортсмена «Советский спорт».
При этом он заявил, что россиянину пора завершать карьеру.
«Фёдор — великолепный боец, но даже мне, его болельщику, тяжело смотреть на поражения такого спортсмена. Моё мнение: стоит уйти, находясь на пике карьеры», — сказал Джонс.
Ранее экс-чемпион UFC Джонс сделал прогноз на бой между Фёдором Емельяненко и Чейлом Сонненом.