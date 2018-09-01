Бывший чемпион UFC Джонс назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом MMA

Экс-обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс считает россиянина Фёдора Емельяненко величайшим бойцом смешанных единоборств.

«Я считаю, что Фёдор — величайший боец и выдающийся спортсмен. У российских болельщиков есть все основания полагать, что именно он является лучшим бойцом в истории. Болельщики в США должны быть согласны с этим мнением», — цитирует спортсмена «Советский спорт».

При этом он заявил, что россиянину пора завершать карьеру.

«Фёдор — великолепный боец, но даже мне, его болельщику, тяжело смотреть на поражения такого спортсмена. Моё мнение: стоит уйти, находясь на пике карьеры», — сказал Джонс.

Ранее экс-чемпион UFC Джонс сделал прогноз на бой между Фёдором Емельяненко и Чейлом Сонненом.