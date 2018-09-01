Главный тренер сборной Португалии по футболу прокомментировал невызов Роналду на сбор национальной команды

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Наставник сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш рассказал, почему не вызвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на матчи против Хорватии и Италии.
Главный тренер сборной Португалии по футболу прокомментировал невызов Роналду на сбор национальной команды
  • Reuters

«После беседы с футболистом, который на тот момент уже подписал контракт с «Ювентусом», учитывая процесс адаптации в новом клубе, мы пришли к пониманию, что на этот раз его с нами не будет», — цитирует специалиста A Bola.

Этим летом Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала».

6 сентября португальцы проведут контрольный матч с Хорватией, а 10 сентября встретятся с Италией в Лиге Наций.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит ближайшие матчи сборной Португалии ради «Ювентуса».

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