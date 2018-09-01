Главный тренер сборной Португалии по футболу прокомментировал невызов Роналду на сбор национальной команды

Наставник сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш рассказал, почему не вызвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на матчи против Хорватии и Италии.

«После беседы с футболистом, который на тот момент уже подписал контракт с «Ювентусом», учитывая процесс адаптации в новом клубе, мы пришли к пониманию, что на этот раз его с нами не будет», — цитирует специалиста A Bola.

Этим летом Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала».

6 сентября португальцы проведут контрольный матч с Хорватией, а 10 сентября встретятся с Италией в Лиге Наций.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит ближайшие матчи сборной Португалии ради «Ювентуса».