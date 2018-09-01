Бывший футболист «Зенита» Панов: смешно слышать, когда меня называют предаталем

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Панов, который теперь симпатизирует московскому «Спартаку», заявил, что не считает себя предателем.

«Смешно слышать, когда меня называют предателем. Глупая какая-то мысль. Даже не думаю, что кого-то предал или что кому-то что-то должен. Когда я, будучи игроком, мог уйти в «Спартак», то не перешёл. Это сейчас почему-то никто не вспоминает. А спустя 20 лет начали предъявлять за то, что болею за красно-белых. Это странно», — цитирует экс-форварда «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что, скорее всего, болел бы за «Зенит», если бы жил в Санкт-Петербурге.

«Я уже 20 лет живу в Москве. При этом на стадион стал ходить относительно недавно, поддерживать «Спартак». Влюбился в команду. Раз меня критикуют, значит, людей интересует моя жизнь и я что-то из себя представляю. Видимо, своим приездом в Питер я будоражу им кровь. Мне кажется, лучше всё показывать на футбольном поле, а обычным фанатам просто нужно приходить на стадион, выплёскивать свои эмоции, забывать о чем-то негативном. Потом стоит выйти с трибун в обнимку, выпить по бутылке пива и разойтись по домам», — добавил Панов.

Ранее экс-футболист «Зенита» Панов заявил, что Роман Ерёменко вытеснит из состава «Спартака» Глушакова.