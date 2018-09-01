Нурмагомедов раскритиковал судейство организации Fight Nights

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение представителя своей команды Тагира Уланбекова от спортсмена из Казахстана Жагласа Жумагулова по решению судей на турнире Fight Nights Global в Астане.
Нурмагомедов раскритиковал судейство организации Fight Nights
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«В организации Fight Nights это не первый случай, когда общественность единогласно недовольна решением рефери. Говорить каждый раз, что это не мы, а судьи, тоже неправильно. Если вы не можете гарантировать справедливое решение бойцам, то зачем вы вообще проводите турниры? Считаю, что Тагир выиграл бой вчистую. Соперник даже не был близок к тому, чтобы забрать пояс, а чемпион сделал более чем для его защиты», — написал обладатель титула легковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в своём Instagram. 

Он также поддержал Уланбекова и подчеркнул, что тот является знаменосцем команды Нурмагомедова, так как никогда не сдаётся.

«Ждём справедливого решения на счёт апелляции от команды Камиля Гаджиева», — добавил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что изменилась дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора.

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