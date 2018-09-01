Нурмагомедов раскритиковал судейство организации Fight Nights

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение представителя своей команды Тагира Уланбекова от спортсмена из Казахстана Жагласа Жумагулова по решению судей на турнире Fight Nights Global в Астане.

«В организации Fight Nights это не первый случай, когда общественность единогласно недовольна решением рефери. Говорить каждый раз, что это не мы, а судьи, тоже неправильно. Если вы не можете гарантировать справедливое решение бойцам, то зачем вы вообще проводите турниры? Считаю, что Тагир выиграл бой вчистую. Соперник даже не был близок к тому, чтобы забрать пояс, а чемпион сделал более чем для его защиты», — написал обладатель титула легковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в своём Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 31 Авг 2018 в 2:40 PDT

Он также поддержал Уланбекова и подчеркнул, что тот является знаменосцем команды Нурмагомедова, так как никогда не сдаётся.

«Ждём справедливого решения на счёт апелляции от команды Камиля Гаджиева», — добавил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что изменилась дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора.