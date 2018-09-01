Экс-чемпион мира по боксу Льюис считает, что поединок Уайлдер — Фьюри значительнее боя Поветкина и Джошуа

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Бывший чемпион мира в тяжёлой весовой категории Ленокс Льюис порассуждал о предстоящих поединках между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри и Александром Поветкиным и Энтони Джошуа.
Экс-чемпион мира по боксу Льюис считает, что поединок Уайлдер — Фьюри значительнее боя Поветкина и Джошуа
  • globallookpress.com
  • © Rene Johnston

«Бой Фьюри и Уайлдера намного значимее, чем поединок Поветкина против Энтони», — цитирует экс-спортсмена Press Association Sport.

Он считает, что Фьюри правильно сделал, согласившись драться в США.

«Этот бой будет для него крайне сложным и опасным. Ранее я говорил, что Фьюри был не достоин поединка против Виталия Кличко, но, посмотрев его, понял, что ошибался. Сейчас видно, как Фьюри сбрасывает вес и готовится к поединку. Уверен, что в день боя против Уайлдера он будет в отличной форме», — добавил Льюис.

Ранее промоутер Арум заявил, что бой Поветкина и Джошуа незначителен по сравнению с поединком Уайлдера и Фьюри.

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