СМИ: Футболисту «Барселоны» Пике грозит шесть месяцев лишения свободы
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Об этом сообщает Cadena SER.
По информации издания, 30 августа игрока остановили для проверки документов, в ходе которой было установлено, что он не имеет права находиться за рулём.
В Испании водитель получает удостоверение с 12 баллами, которые списываются за нарушения. В момент проверки документов у Пике не оставалось баллов. Данное нарушение является уголовно наказуемым. Пике грозит лишение свободы на шесть месяцев либо штраф порядка €6 тыс.
Ранее футболист «Барселоны» Пике назвал позором газон на стадионе в Вальядолиде.