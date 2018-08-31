СМИ: Футболисту «Барселоны» Пике грозит шесть месяцев лишения свободы

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Защитник испанской «Барселоны» Жерар Пике может получить шесть месяцев тюрьмы за вождение автомобиля с просроченными водительскими правами.
СМИ: Футболисту «Барселоны» Пике грозит шесть месяцев лишения свободы
  • © Benjamin CREMEL / AFP

Об этом сообщает Cadena SER.

По информации издания, 30 августа игрока остановили для проверки документов, в ходе которой было установлено, что он не имеет права находиться за рулём.

В Испании водитель получает удостоверение с 12 баллами, которые списываются за нарушения. В момент проверки документов у Пике не оставалось баллов. Данное нарушение является уголовно наказуемым. Пике грозит лишение свободы на шесть месяцев либо штраф порядка €6 тыс.

Ранее футболист «Барселоны» Пике назвал позором газон на стадионе в Вальядолиде.

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