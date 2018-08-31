Семак считает, что в группе «Зенита» в Лиге Европы нет фаворитов и аутсайдеров
- РИА Новости
«Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров. Силы команд примерно равны, будет очень интересно. Хорошо, что нас не ждут синтетические поля и нам предстоит относительно недалеко лететь», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба с берегов Невы.
Сергей Семак — о результатах жеребьевки @EuropaLeague: «Группа абсолютно ровная, без фаворитов и аутсайдеров»— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 31 августа 2018 г.
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Он также заявил, что «Зениту» поставлена задача выйти из группы, и порассуждал о ротации состава.
«График достаточно сложный. Ротацию будем использовать по необходимости — когда она действительно нужна, отталкиваясь от состояния футболистов и их формы. Должны иметь достаточное количество игроков, чтобы выступать во всех турнирах», — добавил Семак.
Ранее в «Спартаке» прокомментировали итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.