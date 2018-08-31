Семак считает, что в группе «Зенита» в Лиге Европы нет фаворитов и аутсайдеров

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, где сине-бело-голубые встретятся с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

«Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров. Силы команд примерно равны, будет очень интересно. Хорошо, что нас не ждут синтетические поля и нам предстоит относительно недалеко лететь», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба с берегов Невы.

Он также заявил, что «Зениту» поставлена задача выйти из группы, и порассуждал о ротации состава.

«График достаточно сложный. Ротацию будем использовать по необходимости — когда она действительно нужна, отталкиваясь от состояния футболистов и их формы. Должны иметь достаточное количество игроков, чтобы выступать во всех турнирах», — добавил Семак.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.