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В «Спартаке» прокомментировали итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Родионов оценил шансы красно-белых после жеребьёвки группового этапа Лиги Европы, где соперниками москвичей стали испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс».
В «Спартаке» прокомментировали итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы
  • Reuters

«Группа получилась ровная. Фаворитов я бы в ней не выделял. Команды представляют разный стиль, но все показывают очень хороший уровень футбола. Нам нужно подойти к матчам в полной боевой готовности и уважительно отнестись ко всем соперникам, ведь слабых команд в Лиге Европы не существует. Даже скромные по именам клубы подтянулись, можно ждать любых сюрпризов», — цитирует гендира официальный сайт российского коллектива.

Он также рассказал о задачах «Спартака» в еврокубках.

«Перед нами стоит задача дойти до четвертьфинала турнира, но сначала нужно выйти из группы», — заявил Родионов.

Ранее определились составы всех групп Лиги Европы сезона-2018/19.

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