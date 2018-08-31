В «Спартаке» прокомментировали итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы
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«Группа получилась ровная. Фаворитов я бы в ней не выделял. Команды представляют разный стиль, но все показывают очень хороший уровень футбола. Нам нужно подойти к матчам в полной боевой готовности и уважительно отнестись ко всем соперникам, ведь слабых команд в Лиге Европы не существует. Даже скромные по именам клубы подтянулись, можно ждать любых сюрпризов», — цитирует гендира официальный сайт российского коллектива.
Он также рассказал о задачах «Спартака» в еврокубках.
«Перед нами стоит задача дойти до четвертьфинала турнира, но сначала нужно выйти из группы», — заявил Родионов.
Ранее определились составы всех групп Лиги Европы сезона-2018/19.