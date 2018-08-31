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Определились составы всех групп Лиги Европы сезона-2018/19

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В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19.
Определились составы всех групп Лиги Европы сезона-2018/19
  • Reuters

Церемонию жеребьёвки вели обладатель Кубка УЕФА 1999 года аргентинец Эрнан Креспо и экс-футболист миланского «Интера» и римского «Лацио». Полностью группы представила пресс-служба турнира:

В 1/16 финала Лиги Европы выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также коллективы, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Матчи первого тура Лиги Европы состоятся 20 сентября. Финал турнира пройдёт в Баку.

Ранее сообщалось, что «Краснодару» в соперники досталась испанская «Севилья», которая сегодня официально объявила о переходе экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

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