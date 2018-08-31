Определились составы всех групп Лиги Европы сезона-2018/19
- Reuters
Церемонию жеребьёвки вели обладатель Кубка УЕФА 1999 года аргентинец Эрнан Креспо и экс-футболист миланского «Интера» и римского «Лацио». Полностью группы представила пресс-служба турнира:
The official result of the #UELdraw! 🤩— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 31 августа 2018 г.
Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/nfTeWdG1rq
В 1/16 финала Лиги Европы выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также коллективы, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
Матчи первого тура Лиги Европы состоятся 20 сентября. Финал турнира пройдёт в Баку.
Ранее сообщалось, что «Краснодару» в соперники досталась испанская «Севилья», которая сегодня официально объявила о переходе экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса.