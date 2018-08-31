«Спартак» пояснил причины продажи Промеса в «Севилью»

Московский «Спартак» пояснил причины продажи голландского нападающего Квинси Промеса в испанскую «Севилью».

«Учитывая желание Промеса попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг мира и его огромный вклад в успехи красно-белых, руководство «Спартака» приняло предложение «Севильи», — приводит сообщение пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

В столичном клубе поблагодарили Промеса за годы, проведённые в составе красно-белых, а также пожелали успехов в продолжении карьеры.

Голландец перешёл в «Спартак» в 2014 году, и за это время провёл 135 матчей во всех турнирах и забил 66 мячей.

Ранее бывший футболист испанской «Севильи» Александр Мостовой выразил предположение, кто может заменить в московском «Спартаке» покинувшего клуб полузащитника Квинси Промеса.