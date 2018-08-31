Убит глава ДНР Александр Захарченко

«Спартак» пояснил причины продажи Промеса в «Севилью»

Короткая ссылка
Московский «Спартак» пояснил причины продажи голландского нападающего Квинси Промеса в испанскую «Севилью».
«Спартак» пояснил причины продажи Промеса в «Севилью»
  • © Алексей Филиппов / РИА Новости

«Учитывая желание Промеса попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг мира и его огромный вклад в успехи красно-белых, руководство «Спартака» приняло предложение «Севильи», — приводит сообщение пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

В столичном клубе поблагодарили Промеса за годы, проведённые в составе красно-белых, а также пожелали успехов в продолжении карьеры.

Голландец перешёл в «Спартак» в 2014 году, и за это время провёл 135 матчей во всех турнирах и забил 66 мячей.

Ранее бывший футболист испанской «Севильи» Александр Мостовой выразил предположение, кто может заменить в московском «Спартаке» покинувшего клуб полузащитника Квинси Промеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить