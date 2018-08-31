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Третьяк прокомментировал переход КХЛ на двухочковую систему

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал переход Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на двухочковую систему начисления баллов.
Третьяк прокомментировал переход КХЛ на двухочковую систему
  • РИА Новости

Он отметил, что во главе угла должна стоять конкуренция.

«Когда я играл, всегда было два очка за победу. Соперники при такой системе будут располагаться близко, это ещё и психологически важно для каждого спортсмена. Ты рядом, ты можешь добавить, думаю, это подхлестнёт команды выкладываться в каждом матче», — приводит слова Третьяка «Чемпионат».

Глава ФХР добавил, что конкуренция поспособствует появлению большего числа хоккеистов, достойных выступления за сборную России. По его словам, это поможет национальной команде завоёвывать медали на международных соревнованиях.

Ранее Владислав Третьяк высказал мнение, что уменьшение площадок поможет российским игрокам лучше чувствовать себя на международных соревнованиях, которые часто проводятся по североамериканскому формату.

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