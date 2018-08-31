Васильев рассказал, для чего появилась информация о допинговых нарушениях в российском биатлоне

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, для чего появилась информация о нарушении антидопинговых правил со стороны четырёх российских биатлонистов.

«Эта информация выжидалась под конгресс Международного союза биатлонистов (IBU). Делалось это специально. Говорит это о том, что у людей, готовивших эту информацию к этому времени, нет порядочности и чистоплотности. Подло создавать в мировом сообществе мнение, что русские в очередной раз подтверждают тезис о том, что они якобы замешаны в допинговых скандалах», — приводит слова Васильева «Газета.ru».

Он отметил, что спортсменов не уличили в употреблении допинга, а обвинения строятся на косвенных показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Сейчас делаются обвинения на косвенных показаниях, базирующихся на заявлениях Родченкова, которого сложно назвать адекватным. Вспомните хотя бы о том, что он хотел покончить жизнь самоубийством. Поэтому эта версия должна рухнуть как карточный домик».

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что доклад Ричарда Макларена является ангажированным заказом, но и глава независимой комиссии WADA начал сомневаться в некоторых пунктах своего доклада.

«Поэтому нет сомнений, что это очередной виток очернения российского биатлона в частности и всей России в целом», — заключил Васильев.

Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов Александра Печёнкина, Александра Чернышова, Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.