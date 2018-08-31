Колобков прокомментировал обвинения в адрес российских биатлонистов
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«Только вчера поступила информация и документы. Говорить о каком-то нарушении преждевременно. Поэтому сейчас федерация изучает все поступившие документы. Пока рано об этом говорить», — приводит слова Колокбова РИА Новости.
Он подчеркнул, что необходимо внимательно изучить документы, а потом уже приступать к выводам и критике.
Трое из четверых подозреваемых биатлонистов уже завершили спортивную карьеру.
Ранее главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал информацию о том, что четверо российских биатлонистов подозреваются в нарушении антидопинговых правил.