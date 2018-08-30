Пихлер: удивлён, что российские биатлонисты подозреваются в нарушении антидопинговых правил
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«Я удивлён, у меня нет идей на этот счёт. Не могу комментировать, потому что ничего не знаю», — приводит слова бывшего тренера женской сборной России «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что российских биатлонистов подозревают в нарушении антидопинговых правил на основании данных, предоставленных информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым.