Пихлер: удивлён, что российские биатлонисты подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал информацию о том, что четыре российских биатлониста: Александр Печёнкин, Александр Чернышов, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов — подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

«Я удивлён, у меня нет идей на этот счёт. Не могу комментировать, потому что ничего не знаю», — приводит слова бывшего тренера женской сборной России «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что российских биатлонистов подозревают в нарушении антидопинговых правил на основании данных, предоставленных информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым.