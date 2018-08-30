Футболист «Спартака» Глушаков стал голосом автомобильного навигатора вслед за Дзюбой и Дзагоевым

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Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков стал официальным голосом автомобильного навигатора вслед за представителем «Зенита» Артёмом Дзюбой и игроком ЦСКА Аланом Дзагоевым.
Футболист «Спартака» Глушаков стал голосом автомобильного навигатора вслед за Дзюбой и Дзагоевым
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный Twitter красно-белых.

Голос Глушакова появится в популярном приложении для автомобилистов «Яндекс.Навигатор» 3 сентября.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России Дзагоев вслед за Дзюбой стал голосом автомобильного навигатора.

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