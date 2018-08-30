Футболист «Спартака» Глушаков стал голосом автомобильного навигатора вслед за Дзюбой и Дзагоевым
- © Dmitry Golubovich
- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный Twitter красно-белых.
🔥🔥🔥 Глушаков подскажет дорогу!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 августа 2018 г.
Красно-белые, с 3 сентября вы сможете ездить на автомобиле, используя «Яндекс.Навигатор» с голосом спартаковского полузащитника Дениса @DGlushakov8 Глушакова.
Будьте аккуратны на дорогах. А путь вам подскажет наш капитан! 🔴⚪️😉 pic.twitter.com/fJwJOjE0zK
Голос Глушакова появится в популярном приложении для автомобилистов «Яндекс.Навигатор» 3 сентября.
Ранее сообщалось, что футболист сборной России Дзагоев вслед за Дзюбой стал голосом автомобильного навигатора.