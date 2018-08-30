Международная организация хочет обратиться к УЕФА с призывом не разводить российские и украинские клубы при жеребьёвках

Международная организация Sport for all собирается обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом не разводить российские и украинские команды при жеребьёвках еврокубков.

«Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Мы также выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу», — цитирует главу организации Яниса Кузинса газета «Известия».

Он заявил, что сначала можно проводить матчи без зрителей или на нейтральной территории во избежание конфликтов.

«Мы уверены, что это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить. Собственно, на чемпионат мира по футболу приехали несколько тысяч украинских болельщиков, и всё прошло без каких-либо инцидентов. Кроме того, без совместных игр двух стран рейтинговая таблица УЕФА необъективна», — добавил Кузинс.

Ранее определились все команды — участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19.