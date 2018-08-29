Определились все команды — участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19

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По итогам раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определились все 32 участника групповой стадии турнира в сезоне-2018/19.
Определились все команды — участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19
  • Reuters

В раунде плей-офф отборочного турнира путёвки в групповой этап завоевали «Янг Бойз», «Аякс», АЕК, ПСВ, «Бенфика» и «Црвена Звезда».

По итогам прошлого сезона право на выступление в групповой стадии завоевали «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия», «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль», «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Лион», «Локомотив», ЦСКА, «Порту», «Шахтёр», «Брюгге», «Галатасарай» и «Виктория».

Жеребьёвка группового этапа состоится 30 августа в Монако.

Ранее сообщалось, что ПСВ разгромил БАТЭ и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

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