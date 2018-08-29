ПСВ разгромил БАТЭ и пробился в групповой этап Лиги чемпионов
Встреча в Эйндховене завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе ПСВ забитые мячи на счету Стевена Бергвейна, Люка де Йонга и Ирвина Лосано.
По итогам двух матчей со счётом 6:2 в групповой этап лиги чемпионов вышел ПСВ.
В других матчах игрового дня лиссабонская «Бенфика» на выезде разгромила греческий ПАОК (4:1), а сербская «Црвена Звезда» и австрийский «РБ Зальцбург» не смогли выявить победителя в Белграде (0:0).
По итогам двухматчевых противостояний в групповой раунд Лиги чемпионов пробились «Бенфика» и «Црвена Звезда».
В свою очередь, БАТЭ, ПАОК и «РБ Зальцбург» продолжат своё выступление в еврокубках и примут участие в групповой стадии Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Аякс» сыграл вничью с киевским «Динамо» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.