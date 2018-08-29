ПСВ разгромил БАТЭ и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

Голландский ПСВ одержал разгромную победу над белорусским БАТЭ в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Встреча в Эйндховене завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе ПСВ забитые мячи на счету Стевена Бергвейна, Люка де Йонга и Ирвина Лосано.

По итогам двух матчей со счётом 6:2 в групповой этап лиги чемпионов вышел ПСВ.

В других матчах игрового дня лиссабонская «Бенфика» на выезде разгромила греческий ПАОК (4:1), а сербская «Црвена Звезда» и австрийский «РБ Зальцбург» не смогли выявить победителя в Белграде (0:0).

По итогам двухматчевых противостояний в групповой раунд Лиги чемпионов пробились «Бенфика» и «Црвена Звезда».

В свою очередь, БАТЭ, ПАОК и «РБ Зальцбург» продолжат своё выступление в еврокубках и примут участие в групповой стадии Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Аякс» сыграл вничью с киевским «Динамо» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.