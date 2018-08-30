Российский теннисист Медведев: у меня нет конфликта с Циципасом

Россиянин Даниил Медведев после победы над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом на US Open ответил на вопрос об их конфликте, который произошёл на турнире в Майами в марте.

«Мы не разговаривали с ним после Майами, но всё в порядке. Я понимаю, иногда на корте проявляется много эмоций. Он заблокировал меня в Instagram, это странно. Тем не менее даже сегодня он меня поздравил с победой. Между нами нет конфликта, наши родители дружат», — цитирует российского спортсмена Tennis World USA.

На турнире в Майами Медведев победил Циципаса, а после игры во время послематчевого рукопожатия россиянин услышал оскорбления в свой адрес и вступил в перепалку с оппонентом.

Ранее Медведев обыграл Циципаса в матче второго круга US Open.