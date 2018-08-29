Томаров назвал ответный матч с «Рейнджерс» самым важным в истории «Уфы»

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс».

«Состояние нашей команды позволяет надеяться на положительный результат в завтрашнем матче. Если говорить о состоянии «Рейнджерс», то оно очень хорошее, учитывая, что соперник выдал длительную серию матчей без поражений», — приводит слова Томарова «Чемпионат».

Он отметил, что если учитывать прогресс команды за последние годы, то можно назвать предстоящую игру самой важной в истории клуба.

Первый матч между «Рейнджерс» и «Уфой», прошедший в Глазго на арене «Айброкс», завершился победой шотландской команды со счётом 1:0. Ответная игра состоится 30 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник».

Победитель противостояния завоюет путёвку в групповой раунд Лиги Европы.

Ранее Стивен Джеррард заявил, что «Рейнджерс» по-особому не настраивается на ответный матч Лиги Европы с «Уфой».