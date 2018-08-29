Джеррард заявил, что «Рейнджерс» по-особому не настраивается на ответный матч ЛЕ с «Уфой»

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Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Уфой».
Джеррард заявил, что «Рейнджерс» по-особому не настраивается на ответный матч ЛЕ с «Уфой»
  • Reuters

«В этом матче всё для нас начинается с чистого листа. Мы провели не один серьёзный матч за последние несколько недель, и эта игра не исключение. Однако особого настроя нет, для нас это такая же важная игра, как и все остальные», — приводит слова Джеррарда ТАСС.

Он отметил, что тренерский штаб хорошо изучил сильные и слабые стороны «Уфы» перед ответной игрой.

«Они хорошо показали себя в первом матче, и нас ждёт по-настоящему тяжёлая игра», — добавил тренер.

Первый матч между «Рейнджерс» и «Уфой», прошедший в Глазго на арене «Айброкс», завершился победой шотландского команды со счётом 1:0. Ответная игра состоится 30 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник» 30 августа.

Победитель противостояния завоюет путёвку в групповой раунд Лиги Европы.

Ранее в «Уфе» прокомментировали решение писать фамилии на футболках игроков в Лиге Европы кириллицей.

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