В «Уфе» прокомментировали решение писать фамилии на футболках игроков в Лиге Европы кириллицей

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов не видит смысла писать фамилии игроков латиницей в матчах квалификации Лиги Европы.

«Нам ничего не мешало писать латиницей. Но мы же россияне. Почему мы на русском не можем делать это? УЕФА это разрешает в квалификации. Почему мы должны делать надписи на английском? Пусть все учат русский язык. Это тоже неплохо», — приводит слова Газизова Sport24.

Он также сказал, что уфимцы продолжат выступать в футболках с русскими надписями в ответной игре четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».

«Почему бы и нет? Если мы российская команда, то почему бы не писать фамилии игроков в Лиге Европы на русском? Это нормально. Это позволяет регламент», — добавил Газизов.

Первый матч в Глазго завершился победой шотландцев со счётом 1:0. Ответная встреча состоится 30 августа в Уфе.

Ранее директор «Уфы» выразил недовольство работой арбитров матча РПЛ с «Зенитом».