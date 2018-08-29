Платини заявил, что не понимает решения Роналду о переходе в «Ювентус»

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Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини высказал мнение о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».

«Мне этот трансфер кажется странным. Роналду в 33 года покинул «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд, чтобы найти себе новое приключение. Когда мне было 32 года и многие клубы стремились заполучить меня, я ушёл на покой, потому что устал. Честно, я не в силах понять его решение», — приводит слова Платини AS со ссылкой на печатную версию журнала L’Equipe. 

10 июня Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» за €115 млн. Португалец выступал за мадридский клуб с 2009 года, и за это время он провёл 438 матчей во всех турнирах, при этом записав в свой актив 451 гол, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с «Реалом» он дважды становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны, четырежды выиграл Лигу чемпионов и по два раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее СМИ сообщили, что Роналду пропустит ближайшие матчи сборной Португалии ради «Ювентуса».

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