КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Динамо» за поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские клубы «Спартак» и «Динамо» за поведение фанатов на матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы КДК РФС Артура Григорянца, «Спартак» оштрафован на 125 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники и ещё на 30 тыс. рублей за скандирование ненормативной лексики.

«Динамо», в свою очередь, оштрафовано на 300 тыс. рублей за использование и бросание болельщиками пиротехники и ещё на 40 тыс. рублей за нецензурные выкрики.

Отмечается, что оба главных тренера также оштрафованы за выход за пределы технической зоны (Массимо Каррера — на 25 тыс. рублей, а Дмитрий Хохлов на 10 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что КДК РФС дисквалифицировал футболиста «Уфы» на два матча за агрессивное поведение.