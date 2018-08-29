Дзюба рассказал, от каких английских клубов ему поступали предложения о переходе

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, от каких клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) ему поступали предложения о переходе.
Дзюба рассказал, от каких английских клубов ему поступали предложения о переходе
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Были разговоры с несколькими командами из Англии. Называть их смысла нет. Клубы из середины турнирной таблицы. Интерес был. Надеюсь, ещё есть», — приводит слова Дзюбы 433TV.

Он отметил, что любой футболист мечтает играть в АПЛ.

«Я не загадываю. Если останусь в «Зените» — супер. Если будет достойный вариант в Англии — тоже супер», — добавил 30-летний форвард.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, куда перешёл из московского «Спартака». В общей сложности он принял участие в 109 матчах за петербургский клуб, и записал в свой актив 46 голов и 24 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Дзюба попал на обложку журнала Men's Health.

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