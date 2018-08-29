Шарапова: если хочешь стать чемпионом на US Open, то не можешь скрываться от шума
- Reuters
«Если хочешь стать чемпионом в Нью-Йорке, то ты не можешь скрываться от шума. Считаю, что необходимо принять его. В Нью-Йорке всегда присутствует удивительная энергия, независимо от того, на каком корте ты играешь», — цитирует Шарапову Twitter US Open.
В матче второго круга российская теннисистка сыграет с румынкой Сораной Кырстей.
Ранее россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над швейцаркой Патти Шнидер в матче первого круга US Open.