Шарапова: если хочешь стать чемпионом на US Open, то не можешь скрываться от шума

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Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что спортсмен должен быть готов к шуму и высокому давлению, если хочет завоевать титул чемпиона турнира Большого шлема US Open.
Шарапова: если хочешь стать чемпионом на US Open, то не можешь скрываться от шума
  • Reuters

«Если хочешь стать чемпионом в Нью-Йорке, то ты не можешь скрываться от шума. Считаю, что необходимо принять его. В Нью-Йорке всегда присутствует удивительная энергия, независимо от того, на каком корте ты играешь», — цитирует Шарапову Twitter US Open.

В матче второго круга российская теннисистка сыграет с румынкой Сораной Кырстей. 

Ранее россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над швейцаркой Патти Шнидер в матче первого круга US Open.

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