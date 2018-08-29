Бердыев оценил действия футбольного клуба «Ростов» при Карпине

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев оценил действия футбольного клуба «Ростов» под руководством Валерия Карпина в преддверии очного матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов поменялся с прошлого сезона. В этом сезоне он более мобильная и дисциплинированная команда. Прошлый год ушёл для Валерия Карпина на становление команды. Нынешний «Ростов» знает, как играть в той или иной ситуации», — приводит слова Бердыева РИА Новости.

Наставник «Рубина» в целом остался удовлетворён стартом команды в сезоне, однако заявил, что есть проблемы в обороне.

Матч «Ростов» — «Рубин» состоится 31 августа, начало в 19:30.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин пришёл на пресс-конференцию после гостевого матча пятого тура РПЛ с тульским «Арсеналом» в «ковровой» форме.